Ultime News

2 Ott 2025 Il mondo della sanità accende
il buio nella notte di Gaza
2 Ott 2025 Rinnovate le cariche della
Consulta interuniversitaria
2 Ott 2025 Liuteria Unesco, parte nuovo
ciclo formativo per i liutai
2 Ott 2025 Agronomi e Forestali: il Consiglio
elegge Basso Ricci presidente
2 Ott 2025 Prevenzione cardiovascolare,
l'Open Week fa centro
Cronaca

Il mondo della sanità accende
il buio nella notte di Gaza

Fotogallery StudioB12
Fill-1

In tanti davanti all’ospedale di Cremona hanno aderito questa sera all’iniziativa “Luci sulla Palestina. 100 ospedali per Gaza”, lanciata dalla rete #DigiunoGaza e sostenuta da numerose Azende sanitarie, sindacati, associazioni e ordini professionali. L’obiettivo è esprimere solidarietà al popolo palestinese, chiedere la fine del conflitto, ricordare i 1.677 sanitari uccisi a Gaza e gli oltre 60mila palestinesi uccisi.

Presenti medici, infermieri e le tante professioni che lavorano nella sanità, portando una luce per illuminare simbolicamente la notte di Gaza. L’inizoativa è una delle tante che si stanno moltiplicando a livello globale per mantenere alto il livello di attenzione su quanto sta avvenendo nella striscia di Gaza.

La guerra di Gaza abbia toccato profondamente la coscienza del personale sanitario italiano. Secondo uno studio pubblicato su The Lancet a gennaio 2025, l’aspettativa di vita a Gaza è crollata da 75,5 anni prima della guerra a 40,5 anni nel periodo ottobre 2023-settembre 2024. Un crollo superiore a quello documentato durante il genocidio del Rwanda nel 1994.

 

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...