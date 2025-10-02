In tanti davanti all’ospedale di Cremona hanno aderito questa sera all’iniziativa “Luci sulla Palestina. 100 ospedali per Gaza”, lanciata dalla rete #DigiunoGaza e sostenuta da numerose Azende sanitarie, sindacati, associazioni e ordini professionali. L’obiettivo è esprimere solidarietà al popolo palestinese, chiedere la fine del conflitto, ricordare i 1.677 sanitari uccisi a Gaza e gli oltre 60mila palestinesi uccisi.

Presenti medici, infermieri e le tante professioni che lavorano nella sanità, portando una luce per illuminare simbolicamente la notte di Gaza. L’inizoativa è una delle tante che si stanno moltiplicando a livello globale per mantenere alto il livello di attenzione su quanto sta avvenendo nella striscia di Gaza.

La guerra di Gaza abbia toccato profondamente la coscienza del personale sanitario italiano. Secondo uno studio pubblicato su The Lancet a gennaio 2025, l’aspettativa di vita a Gaza è crollata da 75,5 anni prima della guerra a 40,5 anni nel periodo ottobre 2023-settembre 2024. Un crollo superiore a quello documentato durante il genocidio del Rwanda nel 1994.

