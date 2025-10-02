Situazione sempre più tesa nella zona tra via Dante, viale Trento Trieste e via Palestro, ossia nei dintorni della stazione, dove le bande di spacciatori si contendono il territorio e dove sovente esplodono litigi che talvolta degenerano in violenza.

A testimoniare un episodio, verificatosi mercoledì sera, è Dario Mattarozzi, barista del bar Dondeo “Sono entrate improvvisamente due persone, chiedendo di chiamare la polizia, in quanto erano inseguite” racconta. “Gli abbiamo dato ospitalità, ma nel mentre sono arrivati gli altri, e i due gruppi hanno iniziato a inveirsi contro reciprocamente”.

Il barista ha quindi immediatamente chiamato la polizia, mentre la situazione degenerava rapidamente. “I due che erano dentro hanno cercato di prendere gli arredi del bar per scagliarli contro quelli fuori, ma li abbiamo bloccati. Ho dovuto togliergli di mano il portaombrello. Hanno anche cercato di prendere prima un coltello e poi una bottiglia”.

La situazione si è protratta per una ventina di minuti, finché l’intervento delle forze dell’ordine ha posto fine all’assedio, mettendo in fuga gli inseguitori. Ma episodi di questo tipo non sono nuovi in quella zona, dove serpeggia l’insicurezza.

“C’è un disagio pazzesco” commenta Mattarozzi. “Innanzitutto c’è poca luminosità. Inoltre la stazione e i giardini di fronte sono zona di degrado e di affari loschi. Si creano così situazioni di scontro tra varie etnie, che spesso dedenerano”.

Il giorno prima, in via Palestro, erano invece stati i Carabinieri a intervenire, di fronte ad un ristorante dove un uomo aveva dato in escandescenze, sostenendo che la pizza che aveva acquistato poco prima non era cotta bene.

Laura Bosio – Andrea Colla

