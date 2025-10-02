Ultime News

2 Ott 2025 Consigliere regionale lombardo
tra i 22 fermati della Flotilla
2 Ott 2025 Bonetti Cutting Experts: crescita,
innovazione e visione internazionale
2 Ott 2025 Antonio Ornano al Ponchielli
con lo spettacolo "(In)grato"
2 Ott 2025 Sospiro, i bimbi della primaria
a "caccia di rifiuti"
2 Ott 2025 A Santa Monica il Crit presenta le
nuove realtà nate da Build Your Idea
La Marina israeliana ferma la Flotilla, le immagini dell’abbordaggio

ROMA (ITALPRESS) – La Marina israeliana ha fermato le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza nel tentativo di rompere il blocco marittimo israeliano sulla Striscia. Gli incursori di Marina dell’unità Shayetet 13 hanno abbordato circa 40 delle 47 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, trattenendo centinaia di attivisti che verranno condotti al porto di Ashdod per poi essere espulsi dal Paese. Almeno 4 delle imbarcazioni della Flotilla sono bloccate in mare a causa di vari problemi tecnici, indipendenti dalle azioni militari. La Marina è pronta a trattenere anche gli attivisti su quelle imbarcazioni o a rimorchiarle fino al porto. La Marina sta inoltre monitorando l’area per assicurarsi che nessuna imbarcazione sia riuscita a passare e raggiungere la Striscia.

