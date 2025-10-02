Da lunedì 6 a giovedì 9 ottobre sarà eseguita l’asfaltatura di largo Moreni, ultima fase dei lavori che hanno riconfigurato la rotatoria in modo da favorire la moderazione della velocità e il miglioramento del flusso della circolazione.

Per limitare il disagio a residenti e lavoratori, l’intervento sarà eseguito nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 6, durante la quale il transito dei veicoli, regolato da personale addetto, sarà in ogni caso sempre possibile, e il tratto stradale compreso tra il ponte sul fiume Po e la rotatoria di largo Moreni sarà a senso unico alternato.

Dopo le 6 del mattino i lavori verranno sospesi per non impattare sul traffico e riprenderanno alle 20. Terminata la posa dell’asfalto, largo Moreni sarà di nuovo percorribile senza alcuna limitazione. Rimangono alcuni interventi di portata contenuta che si concluderanno nei giorni successivi.

“L’asfaltatura di largo Moreni è un passaggio cruciale in quanto gli importanti lavori di riqualificazione dell’area volgono ormai al termine”, dichiara l’assessore alla Mobilità Luca Zanacchi. “Concluso questo intervento, saranno infatti eseguiti solo piccoli lavori che finiranno in un breve arco temporale. Ringrazio i tecnici del Settore Mobilità che hanno seguito da vicino l’evoluzione di questo cantiere e l’impresa”.

© Riproduzione riservata