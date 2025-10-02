Pecoraro Scanio “Nuovo rettore Unical bel segnale per i giovani”

TORINO (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura e promotore della Rete EcoDigital, dalla Tecno Week di Torino ha inviato un messaggio di incoraggiamento in occasione dell’elezione del nuovo rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, eletto con il 78% dei voti. “Si tratta di un segnale importante – dichiara Pecoraro Scanio – non solo per l’ampia maggioranza con cui è stato scelto il nuovo Rettore, ma soprattutto perché parliamo di un rettore giovane, 48 anni, già capo del Dipartimento di Matematica e Informatica e riconosciuto esperto a livello nazionale e internazionale di intelligenza artificiale. È la dimostrazione che anche dal Sud, anche da territori che hanno affrontato tante difficoltà come la Calabria, può venire uno slancio autentico verso i giovani e l’innovazione”.

Fonte video: Fondazione UniVerde