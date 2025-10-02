Ultime News

2 Ott 2025 Consigliere regionale lombardo
tra i 22 fermati della Flotilla
2 Ott 2025 Bonetti Cutting Experts: crescita,
innovazione e visione internazionale
2 Ott 2025 Antonio Ornano al Ponchielli
con lo spettacolo "(In)grato"
2 Ott 2025 Sospiro, i bimbi della primaria
a "caccia di rifiuti"
2 Ott 2025 A Santa Monica il Crit presenta le
nuove realtà nate da Build Your Idea
Nazionali

Rapper Gianni Bismark dà appuntamento in centro e ladri gli svuotano casa a Roma

(Adnkronos) – Furto in casa del noto rapper ‘Gianni Bismark’. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, i ladri sono entrati nell’abitazione del 34enne romano nel quartiere Ardeatino, a Roma, intorno alle 22.30 dopo aver forzato una porta finestra. Mentre il proprietario era fuori per un evento previsto per le 18 e anticipato ai suoi fan con una storia su Instagram, sono stati rubati gioielli in oro, orologi e contanti per un valore non ancora quantificato. (di Silvia Mancinelli) 

