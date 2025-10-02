Ultime News

2 Ott 2025 Operai ustionati in fonderia, uno
deceduto: in cinque sotto accusa
2 Ott 2025 Sassi contro gli agenti, capotreno
ferita: due anni all'imputato
2 Ott 2025 Europei di ciclismo, Venturelli
d'argento nella Mixed Team Relay
2 Ott 2025 Soresina, palestra comunale:
no al pattinaggio, sì al karate
2 Ott 2025 Nuovo podcast per bambini,
una puntata al Museo del Violino
Nazionali

Scontro tra auto e bici alle 2 del mattino, morto un 17enne a Roma

(Adnkronos) –
Incidente tra un’auto e una bici intorno alle 2.00 di questa mattina su Corso di Francia, a Roma, in direzione centro, all’altezza del civico 115A. Sul posto intervenute pattuglie del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi del caso. A seguito dello scontro è rimasto ferito un ragazzo italiano di 17 anni a bordo della bici, trasportato all’ospedale Gemelli dove è deceduto nelle ore successive.  

A bordo dell’automobile, una Golf, un cittadino italiano di 20 anni, trasportato al Sant’Andrea per gli accertamenti di rito, i cui esiti sono risultati negativi. In corso indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...