Ultime News

2 Ott 2025 Rinnovate le cariche della
Consulta interuniversitaria
2 Ott 2025 Liuteria Unesco, parte nuovo
ciclo formativo per i liutai
2 Ott 2025 Agronomi e Forestali: il Consiglio
elegge Basso Ricci presidente
2 Ott 2025 Prevenzione cardiovascolare,
l'Open Week fa centro
2 Ott 2025 Operai ustionati in fonderia, uno
deceduto: in cinque sotto accusa
Video Pillole

Tim Enterprise, 1 miliardo in tre anni per la trasformazione digitale

MILANO (ITALPRESS) – Un miliardo di euro di investimenti in tre anni per la fabbrica tecnologica dell’Italia: Tim Enterprise accelera sulla trasformazione digitale del Paese e lo fa con un Piano illustrato in occasione dell'”Unboxing TIM Enterprise Day”, un appuntamento con la comunità finanziaria che si è tenuto nel Data Center di Santo Stefano Ticino, nel Milanese, uno tra i più innovativi in Italia. L’iniziativa è stata anche un’occasione per esplorare le capacità all’avanguardia del Data Center e sperimentare le soluzioni tecnologiche innovative applicate a tutti i settori cruciali per lo sviluppo del Paese: dall’IoT, alle Smart Cities, dalla cybersecurity alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.

f14/fsc/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...