Domenica scorsa aveva fatto una rovinosa caduta dalla bicicletta, riportando la frattura dell’omero del braccio sinistro. Ora, operato e convalescente, è alla ricerca dei due ragazzi che in quel frangente non solo lo hanno aiutato nel’immediatezza e hanno chiamato l’ambulanza, ma gli hanno tenuto compagnia in attesa dei soccorsi e si sono prestati per avvisare i vicini di casa. “Vorrei tanto ringraziarli”, ci racconta Palmiro Donelli, volto conosciutissimo in città, organizzatore di eventi e attualmente collaboratore delle Botteghe del Centro di Confcommercio.

“Erano le 18,30 e stavo percorrendo via Bergamo – continua – quando per una distrazione sono caduto da solo. Subito i due ragazzi, uno di nome Kevin, l’altro non so, ma di sembianze indiane o pakistane, si sono avvicinati, mi hanno aiutato a rialzarmi e hanno chiamato il 118. L’ambulanza ha impiegato poco ad arrivare, ma in quei 10 – 15 minuti di attesa Kevin si è seduto accanto a me (avevo il braccio che ciondolava), assicurandosi che stessi abbastanza bene e raccontandomi qualcosa di sè, anche per distrarmi. L’altro ragazzo è andato dai miei vicini di casa, poco distante, per avvisare, ma nel frattempo è giunto anche un altro mio conoscente che ha provveduto”.

Per farla breve: trasportato al Pronto Soccorso (“tutti gentilissmi e veloci”), Donelli è stato ricoverato e operato in anestesia locale per la ricomposizione della frattura nella giornata di martedì. Ora è a casa e sul suo profilo Facebook campeggia la sua foto sorridente con l’appello per la ricerca di quei due ragazzi.

“Una catena di solidaretà bellissima tra persone che non si conoscono”, commenta. “Una testimonianza di buon cuore da parte di giovanissimi, che spesso vengono indicati come indifferenti, e che vorrei davvero ringraziare”.

Se Kevin dovesse leggere, può contattarci alla mail redazione@cremonaoggi.it per essere messo in contatto con Donelli. gb

