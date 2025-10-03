Dopo otto anni di assenza dai teatri del circuito OperaLombardia, va in scena stasera al Ponchielli la Carmen di Bizet nel nuovo allestimento con la regia Stefano Vizioli e la direzione di Sergio Alapont alla guida dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali, che insieme a coro e solisti farà rivivere il capolavoro dell’autore francese nel centocinquantesimo anniversario dall’originario debutto a Parigi.

Costumi, scene e un progetto di videomapping danno forma all’idea registica di Vizioli che riporta al fulcro della vicenda narrata nel libretto di Meilhac e Halévy, una visione nella quale tutti i personaggi cambiano mentre Carmen resta fedele a sé stessa. Sotto il profilo musicale è fondamentale “cogliere il dinamismo, il colore e l’intensità delle emozioni contenute in ogni nota di questa magistrale partitura” commenta il M° Alapont, ricordando che il titolo è fra i più rappresentati al mondo.

Per scoprire tutte le curiosità della produzione, CR1 ha preparato uno speciale dietro le quinte con le interviste ai protagonisti, percorrendo il teatro dal palcoscenico agli ambienti inaccessibili al pubblico. Verrà trasmesso in tv oggi alle 22 e poi resterà disponibile nell’apposita sezione del sito web. Analoghi speciali backstage saranno proposti per tutti i prossimi titoli della stagione d’opera.

Sull’inaugurazione di Carmen incombe però l’ombra dello sciopero generale, proclamato dalla Cgil a sostegno della Global Sumud Flotilla: se dovessero registrarsi adesioni da parte di tecnici e artisti, la “prima” sarebbe a rischio.

© Riproduzione riservata