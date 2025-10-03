Ultime News

3 Ott 2025 Luppolo in Rock 2026,
annunciate sei nuove band
3 Ott 2025 Nicola: "Andiamo a San Siro
a imparare dai più forti"
3 Ott 2025 Partigiano Luigi Ruggeri, il 10
ottobre il ricordo a Pozzaglio
3 Ott 2025 Nelle ex serre comunali nuovo Polo
delle Emergenze di Protezione Civile
3 Ott 2025 Cade da bici ed è soccorso da due
giovani: ora li cerca per ringraziarli
Nazionali

F1 Singapore, ruggito Ferrari nelle prime libere: Leclerc secondo, Hamilton quarto

(Adnkronos) – Ruggisce la Ferrari a Singapore. Oggi, venerdì 3 ottobre, Fernando Alonso su Aston Martin si è aggiudicato le prime prove libere del Gran Premio di Singapore, seguito subito a ruota dalla Ferrari guidata da Charles Leclerc ad appena 150 millesimi di distacco. Terzo Max Verstappen su Red Bull, giù dal podio, al quarto posto, l’altra Ferrari in mano a Lewis Hamilton. 

Per la seconda sessione di prove libere, e avere nuove indicazioni sui miglioramenti delle Ferrari in vista degli appuntamenti del weekend, che culminerà nella gara di domenica 5 ottobre, bisognerà aspettare il pomeriggio. L’appuntamento in pista è fissato per le 15 ora italiana. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...