Ultime News

3 Ott 2025 Tragedia in zona porto
canale: muore un 60enne
3 Ott 2025 Sciopero generale pro Gaza
Corteo e fumogeni in centro
3 Ott 2025 Fratelli Tutti riapre l'Antica
Osteria dell'Agnello di via Torriani
3 Ott 2025 Scontro auto-bici nella
nuova rotonda di largo Moreni
3 Ott 2025 Rinnovata la sala dei ragazzi
in biblioteca: tutte le novità
Nazionali

Flotilla, ministro Ben Gvir ad Ashdod: “Attivisti terroristi”

(Adnkronos) – “Terroristi”. Così il ministro della sicurezza nazionale israeliano, e parlamentare di estrema destra, Itamar Ben-Gvir ha chiamato gli attivisti della Global Sumud Flotilla detenuti al porto di Ashdod.  

 

Ben-Gvir ha ispezionato le navi e visito le aree dove erano gli attivisti erano stati raccolti seduti a terra in fila in attesa del loro trasferimento in una prigione israeliana, circondati da poliziotti. “Questi sono terroristi”, ha ripetuto, accusandoli di essere venuti in Israele “per dare supporto ai terroristi”, di non portare nessun aiuto umanitario a bordo ma solo droghe e alcol per fare festa. . 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...