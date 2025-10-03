Flotilla, Schlein “Atto di pirateria, ma dal governo nessuna condanna”





ROMA (ITALPRESS) – “È una giornata di sciopero e di mobilitazione per Gaza, per dire ‘Palestina libera’, per solidarietà alle attiviste e agli attivisti della Flotilla che hanno subìto dalla Presidente Meloni attacchi più duri e parole più dure di quante ne abbia mai avute per i crimini di Netanyahu a Gaza e in Cisgiordania. Quindi sarà una bella giornata di partecipazione e ci saremo anche noi come Partito Democratico per manifestare”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, arrivando alla manifestazione per la Flotilla a Roma. Abbiamo perso i contatti” con i nostri parlamentari “da quando li hanno presi sotto il controllo israeliano e stiamo ancora lavorando e spingendo affinché tutte le attiviste e gli attivisti vengano quanto prima liberati perché ricordiamo che la loro detenzione è illegittima, in quanto tutta l’operazione israeliana di intercetto è fatta in violazione del diritto internazionale e del diritto marittimo”, ha aggiunto. “Stiamo parlando del fatto che il governo israeliano ha fatto un atto di pirateria nelle acque internazionali e su questo molti governi hanno alzato la voce, sono partite delle indagini in Turchia e anche in Spagna. Non abbiamo sentito dal nostro governo una parola di critica o di condanna rispetto al fatto che Netanyahu pensa di poter fare quello che vuole in acque internazionali”, ha concluso. xb1/col4/mca3

© Riproduzione riservata