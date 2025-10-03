Ultime News

3 Ott 2025 Luppolo in Rock 2026,
annunciate sei nuove band
3 Ott 2025 Nicola: "Andiamo a San Siro
a imparare dai più forti"
3 Ott 2025 Partigiano Luigi Ruggeri, il 10
ottobre il ricordo a Pozzaglio
3 Ott 2025 Nelle ex serre comunali nuovo Polo
delle Emergenze di Protezione Civile
3 Ott 2025 Cade da bici ed è soccorso da due
giovani: ora li cerca per ringraziarli
Video Pillole

Immobiliare, Foti a congresso Fiaip “Rendere mercato più dinamico”

RICCIONE (RIMINI) (ITALPRESS) – “Il settore immobiliare è uno dei pilastri della nostra crescita. Dobbiamo favorire un mercato più dinamico, competitivo e capace di generare valore per la nazione”. Lo afferma Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, politiche di coesione e Pnrr, in un videomessaggio al congresso nazionale della Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), che si tiene a Riccione.

