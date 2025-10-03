Ultime News

3 Ott 2025 Nuove poltroncine del Ponchielli
svelate per la Prima dell'Opera
3 Ott 2025 Ai domiciliari per maltrattamenti,
evade. Scoperto e arrestato
3 Ott 2025 Alle Figlie di San Camillo il primo
robot chirurgico della provincia
3 Ott 2025 Marina la scuola, sberle dal
patrigno: "Immobilizzata al muro"
3 Ott 2025 West Nile, prima vittima in Ats Val
Padana: morto 75enne mantovano
Nazionali

La chef Varese: “Il mio mestiere è antico, ma sempre più tecnologico”

(Adnkronos) – “Il mio mestiere è antico, fatto di artigianalità, di mani, di passione e di temperatura. Negli anni è diventato sempre più tecnologico e per fortuna abbiamo a che fare anche con macchine che ci aiutano ad accelerare e migliorare alcuni processi, nonché a sbagliare meno. Da 15 anni, infatti, lavoro con un robot da cucina ad alta prestazione. Con questo robot, quando creo un prodotto, cerco di non mettere chimica. Pertanto, per me sostenibilità e nuova tecnologia sono due aspetti profondamente collegati, in quanto attraverso la tecnologia si può evitare di aggiungere qualcosa che crea un prodotto che fa male”. Lo spiega Viviana Varese, chef e imprenditrice, intervenendo in merito alla trasformazione portata dalle nuove tecnologie nel mondo enogastronomico all’evento organizzato da Syngenta Italia in occasione della Milano digital week, della quale l’azienda è quest’anno partner ufficiale. 

Intitolato ‘The ConversAItion-dialoghi di agricoltura e innovazione’ e svoltosi al Made competence enter, l’evento ha avuto come protagonista l’imprenditore tecnologico Feroz Sheikh, chief information and digital officer di Syngenta, per la prima volta in Italia. 

“Da poco tempo, inoltre, ho scoperto un’azienda che si occupa di agricoltura orizzontale e grazie ad essa iamo migliorati molto sulle insalate: sono croccanti, vive, durano più tempo. Se si riuscisse a portare un sacchetto di insalata fatto bene anche a casa, senza chimica all’interno, sarebbe sicuramente un mangiare migliore”, conclude 

