Ultime News

3 Ott 2025 Luppolo in Rock 2026,
annunciate sei nuove band
3 Ott 2025 Nicola: "Andiamo a San Siro
a imparare dai più forti"
3 Ott 2025 Partigiano Luigi Ruggeri, il 10
ottobre il ricordo a Pozzaglio
3 Ott 2025 Nelle ex serre comunali nuovo Polo
delle Emergenze di Protezione Civile
3 Ott 2025 Cade da bici ed è soccorso da due
giovani: ora li cerca per ringraziarli
Video Pillole

Mattarella “E’ un momento sofferto di contrapposizioni e intolleranze”

PAVIA (ITALPRESS) – “E’ un momento difficile, sofferto, ma proprio per questo è tutt’altro che fuori contesto essere qui oggi, al contrario, in un momento in cui ci sono guerre, conflitti, contrapposizioni accese, intolleranze, stragi, da qui emerge, giorno per giorno, un messaggio su quel che l’umanità richiede, su quali siano le esigenze vere di uomini e donne nel mondo. Questo è un messaggio non alternativo, ma superiore a quello delle violenze che, in questo momento, incomprensibilmente attanagliano il mondo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Pavia alla cerimonia di inaugurazione del progetto di espansione del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica. “E’ possibile una strada alternativa a quella che ci inducono oggi le tante preoccupazioni – ha aggiunto Mattarella -, da qui viene un messaggio anche frutto della capacità degli scienziati di superare confini propri di competenze, di mettere insieme, 19 diverse professionalità. “questo mettere insieme superando i confini, è un esempio che si lancia nella convivenza”.

xc3/sat/mca3
(Fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...