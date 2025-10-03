Monaco, riapre aeroporto dopo allarme droni. Russia danneggia infrastrutture ucraine

(Adnkronos) –

Si continua a combattere in Ucraina, mentre rientra l’allarme droni in Germania. Nella notte un massiccio attacco di droni russi ha colpito la regione di Poltava, che hanno colpito diverse infrastrutture energetiche. Neutralizzati invece i droni lanciati da Kiev sulle regioni della Russia. Le ultime notizie sulla guerra di oggi, venerdì 3 ottobre.

L’aeroporto di Monaco ha riaperto dopo essere rimasto chiuso per diverse ore a seguito di un allarme drone. Lo hanno annunciato le autorità dello scalo bavarese, sottolineando che l’allarme che aveva portato alla chiusura aveva causato la cancellazione di 17 voli e ritardi per circa 3.000 passeggeri. Altri 15 voli sono stati dirottati verso altri aeroporti.

La regione ucraina di Poltava è stata sottoposta nella notte a un massiccio attacco da parte di missili da crociera e droni russi. Lo ha riferito su Telegram il capo dell’amministrazione militare dell’oblast Volodymyr Kohut.

“Questa notte, il nemico ha effettuato un massiccio attacco combinato nella regione di Poltava utilizzando missili e droni. Ci sono stati colpi e detriti sono caduti in diverse località. Le infrastrutture energetiche sono state danneggiate. Nella comunità di Poltava, le abitazioni private sono state danneggiate dai detriti. Fortunatamente, non ci sono state vittime”, ha scritto Kohut su Telegram.

I sistemi della difesa aerea russa hanno intercettato e distrutto nella notte 20 droni ucraini ad ala fissa. Lo ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca, precisando che nove droni sono stati distrutti sopra il Mar Nero, quattro sopra la regione di Voronezh, tre ciascuno sopra la regione di Belgorod e la Crimea, e uno è stato distrutto sopra la regione di Kursk. Ieri sera il ministero della Difesa ha segnalato la distruzione di tre velivoli senza pilota ucraini sopra il Mar Nero e la Crimea.