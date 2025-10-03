Ultime News

Nomine sanità, Schifani “La conferma di Iacolino è una scelta tecnica”

RIBERA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – “È una scelta tecnica, la conferma di un direttore uscente. Sono scelte tecniche, non si tratta di assessori in più o in meno. Ha lavorato in questi due anni bene, una scelta che parte da una procedura che ho sempre seguito, con la proposta dell’assessore e la condivisione da parte della Giunta. L’ho fatto con tutti gli assessori e nessun vertice di maggioranza prima. Fermo restando che credo fortemente nell’unità della coalizione, anche nei confronti di Fratelli d’Italia che ha manifestato qualche perplessità, massima fiducia nel rapporto con tutti i partiti, massima disponibilità, ma questa è una scelta tecnica, una conferma di chi ha lavorato bene”. Così Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani -a margine della Festa dell’Amicizia a Ribera (Ag) – sulla conferma di Salvatore Iacolino nel ruolo di dirigente generale del dipartimento regionale per la Pianificazione strategica dell’assessorato della Salute.

tvi/mca1

(Fonte video: Regione Siciliana)

