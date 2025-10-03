Ultime News

Sciopero generale e manifestazioni oggi in tutta Italia per Gaza e Flotilla: le news in diretta

(Adnkronos) – Sciopero nazionale oggi, 3 ottobre 2025, a sostegno della Flotilla e della popolazione di Gaza. La mobilitazione, indetta da Cgil e Usb, coinvolge tutti i settori e le categorie pubbliche e private, dai trasporti locali ai treni, dalla scuola alla sanità. Garantite tutte le prestazioni minime essenziali in una giornata che si preannuncia non priva di disagi. A Roma già treni cancellati e ritardi oltre 60 minuti. Organizzati 100 cortei nelle città.  

 

Il Garante ha definito illegittimo lo sciopero perché senza preavviso, ma non è arrivata la precettazione. “Se si precetta non si risolve il problema ma si alimenta il clima già avvelenato in modo irresponsabile”, spiegano fonti del Mit, evidenziando che la legge esistente “punisce chi partecipa a scioperi illegittimi”. 

 

