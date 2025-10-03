Sciopero generale oggi 3 ottobre, Italia si ferma: oltre 100 cortei per Flotilla e Gaza

(Adnkronos) –

Sciopero generale oggi venerdì 3 ottobre in Italia. Dai trasporti locali con bus e metro ai treni, dalla scuola alla sanità

. Da Milano a Roma, da Napoli a Palermo l’intera giornata è caratterizzata dalla protesta annunciata dalla Cgil “in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e a sostegno della popolazione di Gaza”. Lo sciopero, nonostante il carattere illegittimo evidenziato dal Garante, sarà accompagnato da oltre 100 cortei in tutta Italia. Durante lo sciopero generale, precisa la Cgil, saranno garantite le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore.

La mobilitazione è indetta perché, secondo la Cgil, quanto accaduto alla Global Sumud Flotilla “navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema”. “Un attacco – sottolinea la Confederazione – all’ordine costituzionale che impedisce un’azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano a una vera e propria operazione di genocidio. Un attentato diretto all’incolumità e alla sicurezza di lavoratrici e lavoratori, volontarie e volontari imbarcati. É grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali”.

Per il personale delle attività ferroviarie lo sciopero inizierà dalle ore 21.00 del 2 ottobre 2025 e si conclude alle 21 del 3 ottobre. Lo sciopero potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale.

Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale. Per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9, e dalle ore 18 alle 21 di venerdì 3 ottobre. Trenitalia – tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio – invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione.

Lezioni a rischio nelle scuole, con la possibile adesione allo sciopero di docenti e personale Ata. “I dirigenti scolastici – ricorda la Cgil – possono adottare misure organizzative per garantire il servizio. Tuttavia, se l’adesione annunciata rende impossibile l’erogazione del servizio, la scuola può essere chiusa”.

Per la Sanità lo sciopero è articolato da inizio primo turno del 3 ottobre 2025 a fine dell’ultimo turno della stessa giornata.

Per il personale delle autostrade lo sciopero inizierà alle ore 22.00 del 2 ottobre 2025.

Per i Vigili del fuoco lo sciopero sarà di 4 ore (senza decurtazione). Inizierà, per il personale turnista, alle ore 09.00 e terminerà alle ore 13.00 mentre sarà dell’intera giornata per il personale giornaliero e amministrativo.

Al corteo di Roma, con concentramento previsto alle 8.30 in piazza Vittorio e arrivo in piazza dei Cinquecento, parteciperà il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

Il trasporto pubblico sarà a rischio, la protesta interesserà la rete Atac e i bus gestiti da operatori privati. Roma Servizi per la mobilità ha reso noto che il servizio sarà comunque regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

A Milano, il servizio di trasporto pubblico Atm non sarà garantito tra 8.45 e le 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Lo sciopero è destinato ad avere conseguenze sulle linee di bus, tram e metropolitana.

In Toscana, sono previste manifestazioni in ogni capoluogo di provincia. A Firenze manifestazione con partenza del corteo unitario dalla Fortezza da Basso. Concentramento Cgil alle ore 9:15 su viale Strozzi lato piazzale Montelungo.

Autolinee Toscane osserverà uno sciopero generale di 24 ore su tutto il territorio regionale. Il servizio di trasporto pubblico locale su gomma potrà essere interessato da interruzioni e ritardi, sia per le corse urbane che per quelle extraurbane. Saranno garantite due fasce orarie di servizio: la prima dalle ore 4.15 alle 8.14 e la seconda dalle ore 12.30 alle 14.29.

A Firenze le fasce orarie garantite per il servizio tranviario sono comprese tra le 6.30 e le 9.30 e tra le 17 e le 20. Le linee T1 e T2 potrebbero pertanto essere soggette a ritardi, rallentamenti o cancellazioni durante l’arco temporale dello sciopero. L’agitazione sindacale coinvolgerà sia il personale viaggiante che il personale impiegatizio.

A Napoli la manifestazione con corteo partirà alle 9:30 da piazza Mancini e si concluderà in piazza Plebiscito. Ad Avellino l’appuntamento è alle 9:00 in via De Conciliis dove muoverà il corteo, con partenza alle 10 che si concluderà in piazza Libertà.

Nell’ambito trasporti, il servizio non sarà garantito tra le 8.30 e le 16.30 e dalle 19.30 fino a fine servizio. Due quindi le fasce di garanzia: dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 19.30.

Il servizio di trasporto pubblico locale a Torino sarà garantito dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 per quanto riguarda il servizio urbano-suburbano, metropolitana, assistenza alla clientela e centri servizio al cliente. Per quanto riguarda il servizio extraurbano, il Servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres) garantito da inizio servizio alle ore 8 dalle 14.30 alle 17.30. Sarà, inoltre, assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.

Il servizio di trasporto pubblico sarà garantito nella sua interezza dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17 alle ore 20.

A Venezia l’obiettivo è bloccare il Ponte della Libertà. Dalle ore 9 saranno due i concentramenti da cui partiranno poi i cortei, uno a Venezia in Campo Santa Margherita, il secondo alla stazione ferroviaria di ⁠Mestre. I due cortei si incammineranno poi verso i due rispettivi lati del ponte per bloccare il traffico.

Per quanto riguarda i trasporti pubblici, saranno rispettate le fasce di garanzia 6-8:59 e 16:30-19:29 nel settore automobilistico e tranviario, nonché per i collegamenti con le isole nel settore navigazione.