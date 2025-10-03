Ultime News

3 Ott 2025 Luppolo in Rock 2026,
annunciate sei nuove band
3 Ott 2025 Nicola: "Andiamo a San Siro
a imparare dai più forti"
3 Ott 2025 Partigiano Luigi Ruggeri, il 10
ottobre il ricordo a Pozzaglio
3 Ott 2025 Nelle ex serre comunali nuovo Polo
delle Emergenze di Protezione Civile
3 Ott 2025 Cade da bici ed è soccorso da due
giovani: ora li cerca per ringraziarli
Stefano De Martino compie 36 anni, festa in diretta ad ‘Affari Tuoi’

Stefano De Martino compie oggi, venerdì 3 ottobre, 36 anni. Il conduttore di ‘Affari Tuoi’ sarà celebrato nel corso della puntata del game show di Rai 1 che andrà in onda stasera. A ricordare il compleanno in studio ci penserà Herbert Ballerina, l’ospite speciale. 

Il ballerino nel frattempo ha voluto condividere un momento di autocelebrazione su Instagram: ha pubblicato una storia con una candelina poggiata su un croissant. In attesa, probabilmente, della vera torta che arriverà più tardi proprio durante la trasmissione.  

Inoltre, a partire da sabato 4 ottobre, inoltre, Affari Tuoi torna ad accompagnare il pubblico tutti i giorni, andando in onda anche il sabato. Appuntamento, quindi, dal lunedì alla domenica alle 20.35, sempre su Rai 1. 

