Gravissimo epiodio questa mattina attorno alle 11 in via della Conca 3, zona del porto canale. Deceduto un uomo di 61 anni, per un infortunio sul lavoro. In corso le verifiche di Ats Val Padana e dei Carabinieri. Intervenuti in supporto anche i Vigili del Fuoco.

La vittima è l’autista di un camion rimasto schiacciato da un container nel piazzale della logistica di Katoen. Il camion era entrato nel piazzale per caricare materiale. Dopo che un primo container era stato caricato sul rimorchio tramite un muletto, si stava procedendo al carico di un secondo container. Quest’ultimo, nel momento in cui stava per essere collocato sul rimorchio, è andato ad urtare il primo, causandone la caduta proprio nel punto in cui si trovava il conducente del camion, nel frattempo uscito dalla cabina di guida.

Inutili i soccorsi del personale sanitario intervenuto tempestivamente, allertando subito i carabinieri, giunti poco dopo con la pattuglia della Radiomobile: per il 61enne non c’è stato nulla da fare. Ora sono in corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell’incidente, l‘ennesimo infortunio mortale sul lavoro che funesta la nostra provincia.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

