Trump, ultimatum a Hamas: “Accetti accordo per Gaza entro domenica o sarà l’inferno”

(Adnkronos) –

“Hamas ha tempo fino alle 18 di domenica per accettare l’accordo. Poi sarà l’inferno”. Donald Trump invia l’ultimatum finale a Hamas. Il presidente degli Stati Uniti, che ha presentato un piano in 20 punti per porre fine alla crisi di Gaza, pone un termine perentorio: il sì di Hamas deve arrivare entro le 18 americane di domenica 5 ottobre, la mezzanotte in Italia.

Hamas, nelle ultime ore, ha fatto sapere di non aver ancora valutato in toto il piano che è stato reso noto nel dettaglio all’inizio della settimana. La risposta, secondo la deadline fissata inizialmente da Trump, sarebbe dovuta arrivare entro 3-4 giorni.

“Un accordo deve essere raggiunto con Hamas entro domenica sera alle 18 (mezzanotte in Italia)”, scrive Trump su Truth affermando che “ogni altro Paese ha accettato”.

“Se quest’ultima chance di raggiungere un accordo non sarà raggiunta, tutto l’inferno, come non si è mai visto prima si scatenerà contro Hamas”, afferma ancora il presidente. Nel post il numero 1 della Casa Bianca sostiene anche che “come risposta all’attacco del 7 ottobre contro la civiltà, oltre 25mila ‘soldati’ di Hamas sono già stati uccisi. La maggior parte dei restanti sono circondati e militarmente intrappolati, e si aspetta – conclude – solo il mio ‘andate’ perché le loro vite vengano velocemente cancellate”. Invece se rilasceranno gli ostaggi vivi e consegneranno i corpi dei morti, “l’accordo risparmia le vite di tutte i combattenti di Hamas rimasti”.



Nel suo post Trump si rivolge poi “a tutti i palestinesi innocenti”, chiedendo di “lasciare immediatamente questa area di potenziale grande morte sicura” per recarsi “nelle zone di Gaza più sicure”, dove – sostiene il presidente americano – “tutti saranno ben accuditi da chi aspetta di recare aiuto”.