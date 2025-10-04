Lamberti “Da Intesa Sanpaolo grande impegno per il welfare aziendale”

MILANO (ITALPRESS) – “Crediamo molto nel welfare, la collaborazione con Adapt parte da un’analisi annuale su comparti differenti. Quest’anno ad esempio ci siamo concentrati molto sul turismo e sulla previdenza integrativa”. Lo afferma Tiziana Lamberti, responsabile Wealth Management & Protection della Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, a margine della presentazione dell’ottavo Rapporto sul welfare occupazionale in Italia, curato dalla Scuola di Alta Formazione in Relazioni Industriali e di Lavoro di ADAPT, in collaborazione con Intesa Sanpaolo.“I giovani vivono una fase di cambio demografico molto forte, e la previdenza complementare è un aspetto fondamentale – spiega Lamberti -. È meglio partire presto anche con pochi contributi per poi trovarsi un tesoretto importante quando si andrà in pensione”.

col/sat/azn