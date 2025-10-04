Ultime News

3 Ott 2025 Con la Carmen inaugurata
la stagione d'opera del Ponchielli
3 Ott 2025 Nuove poltroncine del Ponchielli
svelate per la Prima dell'Opera
3 Ott 2025 Ai domiciliari per maltrattamenti,
evade. Scoperto e arrestato
3 Ott 2025 Alle Figlie di San Camillo il primo
robot chirurgico della provincia
3 Ott 2025 Marina la scuola, sberle dal
patrigno: "Immobilizzata al muro"
Nazionali

Meloni: “Priorità deve essere giungere al cessate fuoco per il rilascio degli ostaggi”

(Adnkronos) – “La priorità per tutti deve essere ora giungere a un cessate il fuoco che conduca all’immediato rilascio di tutti gli ostaggi”. Ad affermarlo è il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni commentando la situazione in Medio Oriente e l’annuncio di Hamas e la risposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “L’Italia rimane pronta a fare la sua parte” sottolinea.  

“Seguo con grande attenzione gli sviluppi a Gaza e rinnovo il mio pieno sostegno agli sforzi del Presidente Trump per portare la pace in Medio Oriente” conclude.  

