Ultime News

4 Ott 2025 Bonazzoli: “Andiamo avanti
con dedizione e umiltà”
4 Ott 2025 Le pagelle di Inter-Cremo:
partita difficile per tutti
4 Ott 2025 Grassi: "L'Inter ha più qualità, ma
noi ci abbiamo messo del nostro"
4 Ott 2025 Nicola: "Conosciuto un livello
diverso di questo campionato"
4 Ott 2025 Cremonese, contro l’Inter
la prima sconfitta: 4-1
Video Pillole

Migliaia in corteo a Roma per la Palestina

ROMA (ITALPRESS) – Migliaia di persone si sono ritrovate a Porta San Paolo, a Roma, per partecipare alla manifestazione nazionale per la Palestina promossa dal Movimento degli studenti palestinesi, in sostegno alla Global Sumud Flotilla. All’iniziativa hanno aderito numerose realtà associative e sindacali, tra cui Usb, Cgil, Anpi e Arci, oltre a diversi collettivi universitari come Osa, Cambiare Rotta e Zaum. Durante la marcia si sono levati diversi cori, tra cui “Governo Meloni dimissioni”, “Meloni complice del genocidio”, “Israele complice del genocidio”, “Israele stato terrorista”, “Siamo tutti antifascisti” e “Palestina libera”. Fin dal mattino erano scattati controlli e misure di sicurezza in tutta la città, con oltre 1.500 tra poliziotti, carabinieri e vigili impegnati e decine di blindati a presidiare le stazioni. Prima dell’inizio del corteo, la polizia ha sequestrato maschere antigas, aste metalliche, indumenti usa e getta e bombolette spray, rinvenuti su due pullman e un’auto diretti nella Capitale. xc7/col4/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...