4 Ott 2025 Bonazzoli: “Andiamo avanti
con dedizione e umiltà”
4 Ott 2025 Le pagelle di Inter-Cremo:
partita difficile per tutti
4 Ott 2025 Grassi: "L'Inter ha più qualità, ma
noi ci abbiamo messo del nostro"
4 Ott 2025 Nicola: "Conosciuto un livello
diverso di questo campionato"
4 Ott 2025 Cremonese, contro l’Inter
la prima sconfitta: 4-1
Musetti-Comesana a Shanghai: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo. Oggi, sabato 4 ottobre, l’azzurro affronta l’argentino Francisco Comesana nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il numero 9 del ranking Atp arriva dal ritiro ai quarti di Pechino contro l’americano Learner Tien, a causa di un fastidio al gluteo: nei prossimi impegni, l’obiettivo sarà conquistare più punti possibili per assicurarsi la qualificazione alle Atp Finals di Torino. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match.  

Musetti-Comesana inizierà intorno alle 8:30 ora italiana, dopo Rublev-Nishioka (che alle 6:30 darà il via ai match di giornata sul Grandstand 2). Tra i due c’è solo un precedente ai sedicesimi di Wimbledon 2024. Il risultato? Vittoria dell’azzurro in 4 set.  

Il match tra Lorenzo Musetti e Francisco Comesana sarà visibile in diretta su Sky Sport. Il match sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv. 

 

