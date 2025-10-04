Ultime News

4 Ott 2025 Il Giubileo degli insegnanti
Cura e la speranza nell'educazione
4 Ott 2025 Manuel Roccia Battaglia, influencer
del salame... anche a colazione
4 Ott 2025 Giovani e il progetto F.L.A.S.H.
Eventi a Palazzo Affaitati
4 Ott 2025 La Mela di AISM per la ricerca
fa tappa a Cremona
4 Ott 2025 Abusi per anni: braccialetto
e allontanamento per il compagno
Video Pillole

Roma, manifestazione pro Pal, sequestrate maschere e aste in metallo

ROMA (ITALPRESS) – Maschere antigas, indumenti usa e getta, abitualmente utilizzati per evitare l’identificazione, aste metalliche e in legno sono stati sequestrati dalla polizia di Stato a Roma, durante i controlli in occasione del corte pro Palestina. Circa 60 persone sono state accompagnate negli uffici
di polizia. Le maschere antigas e gli altri oggetti sequestrati sono stati rinvenuti su due pulmann e un’auto.
(ITALPRESS).
abr/

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...