Ultime News

5 Ott 2025 Dal Piemonte alla Calabria: tutti
a Cremona per la festa del Salame
5 Ott 2025 Tavola della pace: un collegamento
con Gaza da Piazza del Comune
5 Ott 2025 Dal Lions tre bastoni elettronici
per l'Unione Italiana Ciechi
5 Ott 2025 Cremonese: persa l’imbattibilità,
ma l’avvio resta più che positivo
4 Ott 2025 Bonazzoli: “Andiamo avanti
con dedizione e umiltà”
Nazionali

‘Amici’, Gaia e Sarah Toscano ospiti oggi domenica 5 ottobre di Maria De Filippi

(Adnkronos) – Oggi, domenica 5 ottobre, alle 14.00 su Canale 5, torna l’appuntamento con ‘Amici’, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventiquattresima edizione. Nel secondo appuntamento stagionale, spazio alla nuova classe composta da 18 allievi: 10 cantanti e 8 ballerini, suddivisi tra le cattedre di Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini ed Emanuel Lo. 

Per la categoria canto, in gara Riccardo, Penelope, Plasma, Valentina, Michele, Michelle, Flavia, Frasa, Gard e Opi. Per la danza, si esibiranno Emiliano, Tommaso, Maria Rosaria, Alex, Matilde, Anna, Pierpaolo e Alessio. 

A giudicare le performance musicali saranno Ilary Blasi e Paola Turci, mentre per la danza tornano in studio i coreografi Garrison Rochelle e Kledi Kadiu. 

Superospiti della puntata: la cantautrice multiplatino Gaia, che presenterà il suo nuovo singolo ‘Nuda’ (Columbia Records/Sony Music Italy), e Sarah Toscano, giovane promessa del pop italiano, che proporrà un medley dei brani ‘Maledetto ti amo’ e ‘Semplicemente’ (insieme a Mida), tratti dal suo album ‘Met gala’, uscito il 3 ottobre per Warner Music Italy. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...