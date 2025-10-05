Ultime News

Nazionali

Gp Indonesia, caduta e frattura alla clavicola per Marquez: “Rispetto i medici, tornerò quando sarà possibile”

(Adnkronos) – Il primo weekend da campione del mondo si rivela amaro per Marc Marquez. Il fuoriclasse spagnolo della Ducati è caduto al primo giro del Gp di Indonesia di oggi, domenica 5 ottobre, buttato giù da Marco Bezzecchi, e ha rimediato una frattura alla clavicola: “Sembra che il problema riguardi il legamento della clavicola. È una rottura o una lussazione” ha spiegato ai microfoni di Sky Sport il pilota. 

“Parliamo del braccio destro, ma la clavicola non sarà un problema rispetto a quanto successo negli anni scorsi. Rispetterò il parere dei medici. Tornerò quando sarà possibile”.  

Dopo l’incidente, Marquez ha spiegato di aver ricevuto subito le scuse di Bezzecchi: “Marco è venuto a chiedermi scusa. Accetto, sono cose che capitano nelle corse”. La manovra del pilota dell’Aprilia, vincitore ieri della gara sprint in Indonesia, potrebbe essere sanzionata con una penalità da scontare nel prossimo Gp. Anche Bezzecchi si sottoporrà a ulteriori esami nelle prossime ore, per valutare le conseguenze della caduta.  

