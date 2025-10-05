Gp Indonesia, prima vittoria per Aldeguer. Marc Marquez cade e rimedia una frattura

(Adnkronos) – Arriva la prima vittoria in MotoGp per Fermin Aldeguer che oggi, domenica 5 ottobre, vince il Gp di Indonesia con la Ducati Gresini dominando sul circuito di Mandalika. Sul podio si piazzano anche Pedro Acosta e Alex Marquez, terzo. Tutti approfittano delle cadute di Marco Bezzecchi (Aprilia) e Marc Marquez (Ducati), con l’italiano che ha steso il campione del mondo al primo giro: entrambi sono finiti al centro medico per controlli, con Marc Marquez che ha rimediato una frattura alla clavicola destra e farà una TC per capire se è da operare o meno.

Scivolato durante la gara anche Pecco Bagnaia con la Ducati ufficiale, mentre si trovava in ultima posizione. Ai piedi del podio Brad Binder (Ktm) davanti al migliore degli italiani Luca Marini (Honda), che termina quinto. Subito dietro Raul Fernandez e Fabio Quartararo, ottavo Franco Morbidelli e nono Fabio Di Giannantonio.

Ecco l’ordine di arrivo del Gp di Indonesia di oggi:

1. Fermin Aldeguer (SPA) – BK8 Gresini Racing MotoGP – Ducati

2. Pedro Acosta (SPA) – Red Bull KTM Factory Racing – KTM

3. Alex Marquez (SPA) – BK8 Gresini Racing MotoGP – Ducati

4. Brad Binder (RSA) – Red Bull KTM Factory Racing – KTM

5. Luca Marini (ITA) – Honda HRC Castrol – Honda

6. Raul Fernandez (SPA) – Trackhouse MotoGP Team – Aprilia

7. Fabio Quartararo (FRA) – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – Yamaha

8. Franco Morbidelli (ITA) – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – Ducati

9. Fabio Di Giannantonio (ITA) – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – Ducati

10. Alex Rins (SPA) – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – Yamaha

11. Miguel Oliveira (POR) – Prima Pramac Yamaha MotoGP – Yamaha

12. Johann Zarco (FRA) – Castrol Honda LCR – Honda

13. Somkiat Chantra (THA) – Idemitsu Honda LCR – Honda

14. Jack Miller (AUS) – Prima Pramac Yamaha MotoGP – Yamaha

Ecco la classifica piloti aggiornata:

1. Marc Marquez (Ducati) – 545 punti, già campione del mondo



2. Alex Marquez (Ducati) – 362 punti

3. Francesco Bagnaia (Ducati) – 274 punti

4. Marco Bezzecchi (Aprilia) – 254 punti

5. Pedro Acosta (KTM) – 215 punti

6. Franco Morbidelli (Ducati) – 207 punti

7. Fabio Di Giannantonio (Ducati) – 191 punti

8. Fermin Aldeguer (Ducati) – 181 punti

9. Fabio Quartararo (Yamaha) – 158 punti

10. Johann Zarco (Honda) – 128 punti

11. Brad Binder (KTM) – 118 punti

12. Raul Fernandez (Aprilia) – 112 punti

13. Luca Marini (Honda) – 108 punti

14. Enea Bastianini (KTM) – 89 punti

15. Joan Mir (Honda) – 77 punti

16. Maverick Viñales (KTM) – 72 punti

17. Ai Ogura (Aprilia) – 70 punti

18. Jack Miller (Yamaha) – 60 punti

19. Alex Rins (Yamaha) – 51 punti

20. Jorge Martin (Aprilia) – 34 punti

21. Miguel Oliveira (Yamaha) – 32 punti

22. Pol Espargaró (KTM) – 16 punti

23. Takaaki Nakagami (Honda) – 10 punti

24. Lorenzo Savadori (Aprilia) – 8 punti

25. Augusto Fernandez (Yamaha) – 8 punti

26. Somkiat Chantra (Honda) – 6 punti

27. Aleix Espargaró (Honda) – 0 punti