5 Ott 2025 Dal Piemonte alla Calabria: tutti
a Cremona per la festa del Salame
5 Ott 2025 Tavola della pace: un collegamento
con Gaza da Piazza del Comune
5 Ott 2025 Dal Lions tre bastoni elettronici
per l'Unione Italiana Ciechi
5 Ott 2025 Cremonese: persa l’imbattibilità,
ma l’avvio resta più che positivo
4 Ott 2025 Bonazzoli: “Andiamo avanti
con dedizione e umiltà”
Modena, tunisino ucciso con arma da taglio: indagano carabinieri

(Adnkronos) – Un tunisino è stato ucciso con un’arma da taglio, un coltello o un machete, nella notte in via Roncaglia a Modena. Da una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta in casa della vittima, che sarebbe poi fuggita in strada. Soccorso dal 118, l’uomo è stato poi trasportato in ospedale dove più tardi è morto. Sul corpo è stata disposta l’autopsia. I carabinieri, che hanno subito avviato le indagini, stanno sentendo testimoni e svolgendo accertamenti per identificare l’autore del gesto.  

