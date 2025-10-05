Ultime News

5 Ott 2025 Festa del Salame, bilancio in
positivo: 30% di espositori in più
5 Ott 2025 Cappella, la Mezzapadana fa centro:
oltre 350 persone alla corsa
5 Ott 2025 Più moderno, più coinvolgente:
ecco il nuovo sito di Mondo Padano
5 Ott 2025 "24 minuti", su CR1 l'approfondimento
del week end: si parla di migrazioni
5 Ott 2025 Expo Osaka, anche Cremona
in prima linea con i suoi violini
Nazionali

Sparatoria in Alabama, almeno 2 morti e 12 feriti alla fiera di Montgomery

(Adnkronos) – E’ di almeno due morti e 12 feriti il bilancio di una sparatoria a Montgomery, in Alabama, dove era in corso una Fiera Nazionale. Lo ha dichiarato il capo della polizia di Montgomery, Jim Graboys, precisando che almeno tre persone hanno riportato ferite potenzialmente letali. Al momento non ci sono indicazioni sul movente e nessuno è stato preso in custodia. 

“Voglio dichiarare espressamente che utilizzeremo tutte le risorse e faremo tutto il necessario per perseguire le persone coinvolte”, ha affermato Graboys. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...