Ultime News

5 Ott 2025 Festa del Volontariato, oltre 100
associazioni in centro a Cremona
5 Ott 2025 Il salame al gin protagonista
alla Festa del Salame
5 Ott 2025 Dal Piemonte alla Calabria: tutti
a Cremona per la festa del Salame
5 Ott 2025 Tavola della pace: un collegamento
con Gaza da Piazza del Comune
5 Ott 2025 Dal Lions tre bastoni elettronici
per l'Unione Italiana Ciechi
Nazionali

Wta 1000 Pechino, trionfo di Errani e Paolini nel doppio

(Adnkronos) –
Sara Errani e Jasmine Paolini non si fermano più. La coppia d’oro del tennis azzurro ha conquistato anche il Wta 1000 di Pechino, battendo in finale l’ungherese Fanny Stollar e la giapponese Miyu Kato in rimonta, con il punteggio di 6-7(1) 6-3 10-2. Le azzurre, già prime nella race del doppio femminile e qualificate da settimane per le Finals di Riad, si confermano la coppia più in forma dell’anno con un altro successo da incorniciare. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...