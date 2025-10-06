Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: questa l’accusa nei confronti di un uomo di 28 anni, arrestato domenica notte dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona. Si è aggravata in questo modo la posizione del 28enne, con precedenti di polizia a carico, che era già stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia Giudiziaria per fatti analoghi e dalle misure di prevenzione dell’avviso orale e del divieto di accesso ad alcuni locali pubblici del centro storico di Cremona per precedenti intemperanze.

Nell’udienza di convalida, il giudice, lunedì mattina, ha confermato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

Nei suoi confronti è scattata altresì una denuncia per la violazione del cosiddetto “Daspo urbano”, ovvero il divieto di accesso ai locali che aveva a carico da alcuni giorni, per la durata di tre anni.

La presenza dell’uomo, molto agitato e in palese stato di ubriachezza, era stata segnalata al 112 proprio domenica notte, in piazza Roma. La pattuglia, arrivata sul posto in breve tempo, ha cercato di identificare l’uomo, il quale ha però dato in escandescenze e ha aggredito i militari, fisicamente e verbalmente, spintonandoli e facendo cadere a terra uno di loro (poi medicato in pronto soccorso).

Una volta bloccato lo hanno quindi accompagnato in caserma, dove è scattato l’arresto. E’ stato quindi trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma fino alla direttissima.

© Riproduzione riservata