Giovedì 9 ottobre (ore 17.30) nell’Aula Magna del Campus di Cremona del Politecnico di Milano, Fabio Santini terrà il seminario “Oltre al prompt: il futuro dell’Intelligenza Artificiale.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Studentesca Cres, sarà il primo evento culturale ad accesso libero e gratuito organizzato nel nuovo Campus “Città di Cremona” del Politecnico di Milano, in via Bissolati 34. Durante l’intervento Fabio Santini parlerà di Intelligenza Artificiale, tecnologie d’apprendimento e di come l’AI possa innovare tutti i contesti che viviamo quotidianamente.

L’evento, in lingua italiana, sarà ad accesso libero ma per migliorare l’organizzazione è gradita la prenotazione tramite il seguente link https://forms.gle/CcVUAuY1seUVgenX9.

I CONTENUTI

“In questo seminario esploreremo lo stato dell’arte dell’IA: come funzionano concretamente i sistemi generativi, le principali architetture che li sostengono e perché rappresentano un cambiamento di paradigma” spiegano i promotori. “Analizzeremo poi l’evoluzione dell’IA, in cui approcci ibridi come la Neuro-Symbolic AI mirano a superare i limiti attuali dei modelli puramente data-driven, unendo la creatività delle reti neurali con la precisione della logica e delle regole.

La sessione si concentrerà inoltre sui mercati maggiormente soggetti a disruption, mostrando come l’IA stia ridefinendo non solo i modelli di business ma anche i ruoli e le competenze umane. Infine, approfondiremo l’AI Coding, esplorando come l’intelligenza artificiale stia trasformando lo sviluppo software: dai co-pilot che assistono gli sviluppatori nella scrittura del codice fino agli agenti autonomi in grado di generare, testare e ottimizzare applicazioni end-to-end.

Questa conferenza è pensata per offrire agli studenti una comprensione chiara di dove si trovi oggi l’IA, verso quale direzione stia andando e in che modo ridefinirà i settori industriali, le professioni e persino il nostro modo di interagire con la tecnologia.

IL RELATORE

Fabio Santini è Senior Vice President Sales per il Sud Europa in Expert.AI, dove guida la crescita e lo sviluppo del mercato in Italia e Spagna nel settore dell’Intelligenza Artificiale per le imprese.

In precedenza ha trascorso oltre vent’anni in Microsoft, ricoprendo ruoli di rilievo come Director of Global Partner Solutions e responsabile della Developer Experience, contribuendo a diffondere nuove tecnologie e a rafforzare l’ecosistema di partner e sviluppatori. È inoltre coinvolto nella formazione manageriale, come direttore del Programma OCP in Artificial Intelligence della Graduate School of Management del Politecnico di Milano, dove porta la sua esperienza su AI e innovazione digitale.

