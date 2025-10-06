Nel corso della seduta della Commissione consiliare Bilancio, presieduta dal consigliere Daniele Bonali, tenutasi nel pomeriggio di oggi, la vicesindaca con delega al Bilancio Francesca Romagnoli ha illustrato le variazioni al Bilancio di previsione 2025-2027 (terzo provvedimento) grazie alle quali sarà possibile finanziare le manutenzioni sia di natura ordinaria che straordinaria. Nell’ultimo trimestre dell’anno, come sempre, si rende infatti necessario adeguare la spesa del Comune rispetto alle attività iniziate e ancora in corso.

“Fine anno significa anche avere maggiore chiarezza di alcune spese, mi riferisco in particolare alle utenze che quest’anno, complice un contesto socio economico globale complesso, gravano particolarmente sul nostro bilancio” – afferma la vicesindaca Francesca Romagnoli – “Vi è pertanto la necessità di provvedere all’assestamento e alla variazione al bilancio per poter realizzare alcuni interventi programmati, nonché per far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa, sulla base delle richieste avanzate dai dirigenti dei vari Settori del Comune”.

“Una procedura, quella delle variazioni – sottolinea la vicesindaca – che consentirà di intervenire su alcune voci, anche alla luce delle rigidità che la legge impone, salvaguardando così gli equilibri di bilancio al fine di poter investire in manutenzioni e nell’avanzamento di attività. L’equilibrio di parte corrente è garantito, oltre che dalle maggiori entrate e da alcuni ridimensionamenti degli stanziamenti di spesa corrente a favore di altre tipologie di spesa, anche dall’applicazione di una quota di avanzo libero pari ad € 1.800.000,00. Da tale quota, circa un milione servirà per interventi di manutenzione straordinaria (strade, verde, scuole, alloggi di edilizia residenziale pubblica e altri edifici pubblici) e cofinanziamenti su progetti Pnrr”.

“Sia l’assestamento di bilancio, che è stato approvato lo scorso mese di luglio, sia questa variazione di bilancio confermano una situazione sostanzialmente positiva. Siamo riusciti a garantire le maggiori spese di cui avevamo necessità anche attraverso un’attenta e scrupolosa analisi delle partite correnti e recuperando quindi possibili risorse. Abbiamo raggiunto dunque alcuni obiettivi importanti, in equilibrio e con un andamento positivo delle entrate, e la parte in conto capitale registra un ottimo livello degli investimenti previsti”, è il commento finale della vicesindaca Romagnoli.

© Riproduzione riservata