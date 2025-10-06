//EVENTO VIDEO STARTER

Ultime News

6 Ott 2025 Arriva la prima superluna del 2025
Il 7 ottobre l'evento spettacolare
6 Ott 2025 Conferenze "Gli ex dell'Aselli"
Il 10 ottobre in Sala Puerari
6 Ott 2025 Juliette: 6 anni fa il "pestaggio"
Ma i testimoni fanno "scena muta"
6 Ott 2025 Caritas Cremonese, raccolti già
30mila euro per la Terra Santa
6 Ott 2025 La Virgilio ripulisce il centro:
raccolti 30 chili di rifiuti
Nazionali

Elezioni Calabria, Tridico: “Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza”

(Adnkronos) – Dopo i primi risultati delle elezioni regionali in Calabria, che vedono avviarsi verso una netta vittoria il candidato di centrodestra e governatore uscente Roberto Occhiuto, “c’è un’amarezza di fondo, c’è una delusione… l’astensionismo qui è la maggioranza”. A commentare così ai microfoni di Adnkronos è Pasquale Tridico, lo sfidante di Occhiuto e candidato del campo largo. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...