Farmaceutica, Mele (Lundbeck): “Attenti a disuguaglianze in malattie mentali e neurologiche”

(Adnkronos) – “Abbiamo voluto affrontare il tema delle disuguaglianze nell’ambito delle patologie mentali e neurologiche per capire effettivamente quale sia, di fatto, lo spaccato del nostro Paese”. Così Tiziana Mele, amministratore delegato Lundbeck Italia, all’incontro ‘Brain Health Inequalities – Idee e strategie per non lasciare indietro nessuno’, organizzato da Triennale Milano in collaborazione con la farmaceutica nell’ambito dell’Esposizione internazionale ‘Inequalities’, esprime il “piacere e l’onore”, come azienda, di essere “partner di Triennale” nella mostra Inequalities’.  

“Quello che abbiamo potuto vedere è l’importanza di misurare quello che conta e quello che è più facile misurare – aggiunge – Ci occupiamo di salute mentale e, più in generale, di salute del cervello, un tema che ci ha consentito di riflettere”, su una questione che interessa oltre 3,5 milioni di italiani con disturbi psichiatrici e 2,5 milioni con patologie neurologiche.  

