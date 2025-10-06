//EVENTO VIDEO STARTER

Ultime News

6 Ott 2025 Arte e solidarietà in scena
al Monteverdi con “Voci Sorelle”
6 Ott 2025 La Filarmonica Manna inaugura la
terza edizione di “A Tastar Corde”
6 Ott 2025 Carcere, incontro tra sindacati
e capo dipartimento
6 Ott 2025 Manutenzioni e sicurezza a Cava
Raffica di richieste da Forza Italia
6 Ott 2025 Trasporto pubblico, revisione in
vista. Nuovi "mini" bus per centro
Video Pillole

Focus Salute – Osteoporosi, come curarla bene

MILANO (ITALPRESS) – Osteoporosi: come possiamo curarla bene? Quali fattori sono più efficaci per recuperare un osso di qualità, solido ed elastico, riducendo anche l’osteopenia e l’osteoporosi? Quali attenzione dobbiamo avere in casa per aumentare la sicurezza e ridurre il rischio di fratture nei nostri anziani? Nel centoquattresimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza il ruolo degli stili di vita, le attenzioni chiave per prevenire le cadute in casa e il meccanismo d’azione dei farmaci più potenti utilizzati per la cura dell’osteoporosi nelle donne e negli uomini.

sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...