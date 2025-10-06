//EVENTO VIDEO STARTER

6 Ott 2025 Arte e solidarietà in scena
al Monteverdi con “Voci Sorelle”
6 Ott 2025 La Filarmonica Manna inaugura la
terza edizione di “A Tastar Corde”
6 Ott 2025 Carcere, incontro tra sindacati
e capo dipartimento
6 Ott 2025 Manutenzioni e sicurezza a Cava
Raffica di richieste da Forza Italia
6 Ott 2025 Trasporto pubblico, revisione in
vista. Nuovi "mini" bus per centro
Francia, il primo ministro Lecornu si è dimesso: “Non ci sono le condizioni per governare”

(Adnkronos) – Il primo ministro francese Sébastien Lecornu si è dimesso e il presidente Emmanuel Macron ha accettato le dimissioni. Lo ha reso noto la presidenza francese.  

Macron aveva nominato Lecornu premier il mese scorso, ma la formazione del governo, sostanzialmente invariata, da lui presentata ieri sera, è stata accolta con aspre critiche da tutto lo spettro politico.  

Il presidente di Rn Jordan Bardella chiede a Macron di sciogliere l’Assemblea nazionale dopo le dimissioni di Lecornu. “Non ci può essere stabilità ritrovata senza un ritorno alle urne e senza lo scioglimento dell’Assemblea nazionale”, ha dichiarato Bardella.  

Il leader della France Insoumise Jean-Luc Melenchon sollecita “l’esame immediato” della mozione per la destituzione del presidente Macron presentata da 104 deputati.  

Mentre l’ex premier Michel Barnier, riferisce Bfmtv, ha lanciato “un appello alla calma” e ha invitato a “pensare ai francesi”. Barnier è intervenuto prima di una riunione dei Républicains. 

