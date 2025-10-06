Un team di consulenti in materia giuslavoristica per affiancare il Comune nella stesura dei bandi di gare d’appalto ad elevata complessità. Lo ha individuato il Comune attraverso un’indagine di mercato svolta negli scorsi mesi, a seguito della quale è stata individuata la Inaz Pro srl di Milano. 32mila euro il costo della consulenza per un periodo di 48 mesi, mediante accordo quadro.

“Su proposta della Segretario Generale – si legge nella risposta data dal sindaco Andrea Virgilio a un’interrogazione dello scorso agosto dei consiglieri di centrodestra Portesani di Novità a Cremona, Alquati della Lega e Carassai di Forza Italia – condivisa in Conferenza dei Dirigenti, alla luce della crescente complessità delle implicazioni della disciplina dei Contratti Collettivi di Lavoro nell’ambito delle procedure di affidamento, ci si è attivati per l’individuazione di un supporto specialistico esterno in materia giuslavoristica nell’ambuto degli appalti”.

L’interrogazione partiva dalla sfortunata gara d’appalto per il servizio Saap annulata dal Tar la scorsa estate, da cui era uscita come prima classificata la cooperativa ProgettoA. Il Comune si era visto soccombere di fronte alle ragioni addotte dai secondi classificati, l’ATI di cooperative locali che da anni gestivano il servizio, con capofila la Cosper, (attualmente tornate in servizio).

La spesa è stata coperta dall’ente locale attingendo dal fondo per i debiti fuori Bilancio a inizio estate e da qui era nata l’interrogazione dell’opposizione di centrodestra per valutare se l’Amministrazione comunale avesse “avviato una valutazione interna circa la possibile configurabilità di danno erariale derivante da colpa grave di amministratori, dirigenti o del Segretario generale; se sia stata verificata l’eventuale responsabilità per colpa grave di amministratori o dirigenti comunali nella gestione della procedura di gara e del contenzioso”.

Non solo: “Chiediamo – aggiungevano i consiglieri – se l’Amministrazione non ritenga opportuno trasmettere la vicenda alla Corte dei Conti per le valutazioni di competenza. Quali misure intenda adottare per prevenire in futuro contenziosi analoghi, rafforzando i controlli interni di legittimità e responsabilità, anche attraverso una maggiore assunzione di responsabilità del Segretario generale”. gb

© Riproduzione riservata