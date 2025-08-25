Danno erariale: è questa l’ipotesi che i consiglieri comunali Alessandro Portesani, capogruppo di Novità a Cremona, Jane Alquati, capogruppo Lega Lombarda Salvini Premier, e Andrea Carassai, capogruppo Forza Italia, mettono nero su bianco in un’interrogazione a risposta scritta presentata all’Ufficio di Presidenza del Comune di Cremona, che tornano sul caso Saap, dopo che i giudici del Tar hanno condannato l’amministrazione al pagamento delle spese legali per la causa giudiziaria relativa all’appalto in questione.

I tre capigruppo si chiedono: “se l’Amministrazione abbia avviato una valutazione interna circa la possibile configurabilità di danno erariale derivante da colpa grave di amministratori, dirigenti o del Segretario generale; se sia stata verificata l’eventuale responsabilità per colpa grave di amministratori o dirigenti comunali nella gestione della procedura di gara e del contenzioso”.

Ma non solo: “Chiediamose l’Amministrazione non ritenga opportuno trasmettere la vicenda alla Corte dei Conti per le valutazioni di competenza” aggiungono i rappresentanti della minoranza. Ed infine: “Quali misure intenda adottare per prevenire in futuro contenziosi analoghi, rafforzando i controlli interni di legittimità e responsabilità, anche attraverso una maggiore assunzione di responsabilità del Segretario generale”.

“Con sentenza del Tar di Brescia è stata annullata l’aggiudicazione del servizio Saap alla cooperativa Progetto A, accogliendo il ricorso delle cooperative cremonesi (capofila Cosper)” si legge nella nota dei tre capigruppo. “La stessa sentenza ha condannato il Comune di Cremona, in solido con Progetto A, al pagamento delle spese legali quantificate in circa 29mila Euro, attualmente riconosciute come debito fuori bilancio e poste a carico dell’ente. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che la stazione appaltante avesse commesso errori manifesti e macroscopici nella valutazione dell’offerta, tali da rendere palese la sua inattendibilità complessiva. Errori che, secondo Portesani, Alquati e Carassai, configurano gravi ed evidenti responsabilità imputabili a colpa grave della stazione appaltante, ovvero del Comune”.

“Non vogliamo – concludono – che la spesa di circa 29mila Euro gravi, senza alcun intervento, interamente sui cittadini cremonesi, pur essendo derivata da errori elementari e quindi evitabili da parte della stazione appaltante”.

