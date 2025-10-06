//EVENTO VIDEO STARTER

Ultime News

6 Ott 2025 Arte e solidarietà in scena
al Monteverdi con “Voci Sorelle”
6 Ott 2025 La Filarmonica Manna inaugura la
terza edizione di “A Tastar Corde”
6 Ott 2025 Carcere, incontro tra sindacati
e capo dipartimento
6 Ott 2025 Manutenzioni e sicurezza a Cava
Raffica di richieste da Forza Italia
6 Ott 2025 Trasporto pubblico, revisione in
vista. Nuovi "mini" bus per centro
Nazionali

Israele-Hamas, in Egitto i colloqui per la pace a Gaza: ecco chi ci sarà

(Adnkronos) – Attesa in Egitto per l’avvio dei colloqui indiretti tra Israele e Hamas dopo la presentazione del piano di Donald Trump per “la fine del conflitto a Gaza”. Ecco i protagonisti: 

USA: l’inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, e il genero del presidente, Jared Kushner, sono stati mobilitati secondo quanto riportato dai media americani. 

ISRAELE: la tv satellitare al-Arabiya ha riferito dell’arrivo stamani a Sharm el-Sheikh di alti ufficiali dello Shin Bet e del Mossad e del coordinatore per gli ostaggi e i dispersi, Gal Hirsch. Nelle scorse ore l’ufficio del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha confermato che la guida della delegazione israeliana è affidata al ministro per gli Affari strategici, Ron Dermer. Ma, secondo due fonti israeliane citate dalla Cnn, Dermer guiderebbe – almeno per ora – la delegazione ‘da remoto’.  

QATAR: la Bbc, ma non c’è riscontro sui media arabi, indica tra chi sarà presente a Sharm el-Sheikh il ministro degli Esteri, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.  

HAMAS: il gruppo che nel 2007 prese il controllo della Striscia di Gaza ha annunciato nelle scorse ore che la sua delegazione è guidata da Khalil Al-Hayya, il caponegoziatore del gruppo, che lo scorso settembre Israele cercò di eliminare nel raid a Doha. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...