Diversi chili di immondizia e mozziconi, raccolti durante un’iniziativa concreta di educazione ambientale a 360 gradi.

Lunedì mattina, all’ombra del Torrazzo, è andato in scena un nuovo capitolo di “Puliamo il mondo“, progetto voluto dal circolo Legambiente Vedoverde Cremona in collaborazione con le diverse scuole cittadine.

Protagoniste, questa volta, le sette classi prime della scuola media Virgilio che, con sacchi, guanti e bastoni e accompagnanti dai propri insegnanti, hanno ripulito piazza del Comune, piazza Stradivari e piazza della Pace.

“I nostri ragazzi presenti questa mattina sono circa 160 – commenta il referente al progetto della Virgilio Francesco Custode -. Abbiamo raccolto quasi 30 chili di spazzatura, dai ‘classici’ mozziconi a plastiche che diventeranno microplastiche: troppo per un salotto della città, questo ci dovrebbe far riflettere”.

“È un’operazione di educazione duplice – aggiunge il presidente di Legambiente Cremona Pierluigi Rizzi – sia nei confronti dei bambini ma anche dei genitori; i più piccoli, infatti, sono sempre molto attenti e guardano (e correggono) quello che fanno i grandi”.

Un modo anche per rendere più vivibile il centro, scrigno cittadino di bellezze, con un occhio attento e fiducioso sulle nuove generazioni.

“Noi siamo certi che il futuro sarà migliore del presente – afferma in merito Custode – perché i nostri ragazzi hanno una grande sensibilità ambientale; saranno quindi più predisposti delle precedenti generazioni, ne sono convinto”.

“Il cambiamento avviene con le nuove generazioni – conferma e conclude Rizzi – ma anche con le nuove competenze scientifiche, che arrivano e arriveranno. In questo caso, si può cambiare veramente il modo di fare e quindi tentare di ridurre l’inquinamento”.

