Il docufilm L’unico superstite ha dato il via lunedì sera alla rassegna Camminare su un filo di seta promossa dal Polo di Cremona del Politecnico Milano con il Patrocinio del Comune, il sostegno della Fondazione Città di Cremona e la collaborazione di numerose associazioni del territorio. Anche la terza edizione, con un fitto cartellone di eventi da ottobre a dicembre, diffonde la cultura ecologica invitando il pubblico a riflettere e agire per un futuro più sostenibile.

L’inaugurazione al Cinema Filo ha messo in luce il legame fra uomo e natura fatto di fragili equilibri, attraverso la proiezione nell’Anno Internazionale per la conservazione dei ghiacciai del docufilm L’unico superstite dei registi tarvisiani Stefano Floreanini, Giuseppe Tringali e Mario Veluscek incentrato sul ghiacciaio del Montasio in Friuli Venezia Giulia. Già presentato con successo al Trento Film Festival, il lungometraggio è un progetto totalmente indipendente.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata