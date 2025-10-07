Ultime News

7 Ott 2025 Camminare su un filo di seta,
riparte la rassegna del Politecnico
7 Ott 2025 52 studenti del Torriani nel
West Sussex per studio e non solo
7 Ott 2025 L'Opera si rivela, incontro alla
scoperta dell'Elisir d'amore
7 Ott 2025 Ottobre rosa, Ventura: "Prevenzione
strumento di tutela della salute"
7 Ott 2025 Giornata mondiale della vista,
controlli oculistici gratuiti
Nazionali

Italiana trovata senza vita a Formentera, autopsia esclude morte violenta

(Adnkronos) – La Guardia Civil di Formentera ha escluso la morte violenta di Luisa Asteggiano, la 45enne di Bra, in provincia di Cuneo, trovata senza vita domenica nella sua abitazione a Es Pujols. Lo scrive la Voz de Ibizia citando i risultati dell’autopsia condotta sul corpo della donna. La Guardia Civil ha fatto sapere di essere in attesa di altri esami che possano stabilire le cause del decesso della cittadina italiana che viveva da dieci anni sull’isola. 

Il compagno della vittima, l’italiano 51enne Ivan Sauna inizialmente sospettato di violenza di genere, è stato portato questa mattina in tribunale a Ibiza per essere ascoltato. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...