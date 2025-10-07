Meloni: “Io denunciata per concorso in genocidio Crosetto e Tajani, primo caso al mondo”

(Adnkronos) – Dalla guerra a Gaza tra Israele e Hamas, alla manovra finanziaria, fino alle regionali e alla legge elettorale, è una Giorgia Meloni a tutto campo quella ospite oggi di Bruno Vespa, prima nella puntata di ‘Cinque Minuti’ e poi i ‘Porta a Porta’.

Tra gli argomenti principali, in primis il piano di pace per Gaza presentato dal presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump che, secondo la premier “apre oggettivamente più di uno spiraglio” per una tregua in Medio Oriente. “E’ il piano sul quale c’è stata una convergenza quasi totale, anzi direi totale, di paesi europei, paesi arabi, autorità nazionale palestinese, la stessa Hamas, seppur con qualche distinguo. Chiaramente è un percorso molto fragile e bisogna lavorarci tutti quanti insieme con forza. L’Italia sicuramente c’è”, ha aggiunto.

Meloni ricorda poi che con “il ministro Crosetto, il ministro Tajani e credo l’amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, siamo stati denunciati alla Corte Penale Internazionale per concorso in genocidio. Ora io credo che non esista un altro caso al mondo e nella storia di una denuncia del genere”.

“Sulle navi della Flotilla c’erano circa 40 tonnellate di aiuti. Ora, il governo italiano ha consegnato 2.300 tonnellate d’aiuti. 40 tonnellate le nostre istituzioni le consegnano in una mattinata con due aerei. Quindi non serve rischiare, non serve mettersi in pericolo, non serve creare problemi alla propria nazione”. “Il blocco navale” a Gaza “c’è dal 2009, non si era accorto Giuseppe Conte che c’era un blocco navale? Perché non ha posto il problema?”, ha detto Giorgia Meloni.

Quanto alle manifestazioni per Gaza e la Flotilla, “io sono rimasta scioccata dal fatto che uno degli striscioni di testa fosse quello che inneggiava al terrore del 7 ottobre”. “Penso che quando si consente a chi inneggia al terrorismo di Hamas di stare in testa al corteo, forse la tesi dei semplici infiltrati è un po’ riduttiva, quindi penso che su questo bisogna fare tutti un po’ più attenzione, sempre avendo grande rispetto per le tantissime persone che sono scese in piazza per una materia che chiaramente è sentita”.

“Nei tre anni in cui noi siamo al governo, la Cgil ha indetto quattro scioperi generali e lo fa mentre aumentano i dati di occupazione, aumentano i salari, diminuisce la precarietà e infatti fanno lo sciopero generale su una materia di politica estera che è sostanzialmente un altro unicum nella storia del sindacato. Io penso banalmente che sia pretestuoso e penso che la Cgil sembri molto più interessata a difendere la sinistra piuttosto che a difendere i lavoratori”. Sullo sciopero generale “non sono stata particolarmente dura, ho detto quello che penso, come sempre, ovvero che lo sciopero generale era pretestuoso”, ha rimarcato la presidente del Consiglio.

Secondo Renzi io aspiro al Quirinale? “Il problema di quelli che hanno pensato tutta la vita a pensare solo a che incarico dovessero ricoprire è che pensano che gli altri siano come loro. Io ragiono in maniera un pochino diversa. Sto facendo il presidente del Consiglio, posso garantire che mi basta e avanza. Dopodiché però, rispetto alle parole del senatore Renzi, ‘faremo di tutto per impedirglielo’, non mi sono muove. Cioè, l’opposizione parla solo di me”, ha poi detto la premier.

In vista della manovra “dovremmo darci l’obiettivo di dare anche un segnale al ceto medio, che pure è molto importante. Noi ci siamo concentrati finora sui redditi più bassi e io credo che sia importante adesso cercare di allargare la platea. Dipende sempre dalle risorse che si hanno complessivamente, ma ci sono diverse possibilità” per un taglio delle tasse “per la fascia che arriva ai 50mila euro”, ha spiegato Meloni.

Parlando delle regionali, Meloni sostiene di non vedere “assolutamente nervosismi all’interno della maggioranza. Sono molto contenta, chiaramente, per queste ulteriori due vittorie” nelle Marche e in Calabria. “Ho la conferma che gli italiani vedono i risultati” del governo, rivendica la presidente del Consiglio, che poi aggiunge: “Mi pare che gli italiani capiscono quando si tenta di trattarli da scemi, come si fa quando il giorno prima del voto si propone la sospensione del bollo auto per i calabresi o come si fa addirittura quando, come è accaduto nelle Marche, si dice ‘vota per me nelle Marche e avrai lo Stato di Palestina’. Penso che gli italiani invece dimostrino di guardare ai risultati di governo, che sia in Calabria che nelle Marche erano buoni risultati, e mi pare che sia anche quello che accade con il governo nazionale”.

“Se si facesse” la legge elettorale, sarei per una legge “che vada bene anche per il premierato e quindi con l’indicazione del premier sulla scheda. Il premierato va avanti, per questo non vale la pena fare una legge elettorale e poi farne un’altra dopo il referendum sul premierato”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite di Porta a Porta.