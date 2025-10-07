Ultime News

7 Ott 2025 Prosegue la stagione teatrale
del Centro Next con "Narciso"
7 Ott 2025 Pd Cremona: “Difendiamo la sanità
pubblica, La Regione cambi rotta"
7 Ott 2025 Autobus tra sovraffollamento
e ritardi: proteste degli studenti
7 Ott 2025 "Corde antiche", lezioni musicali
al Museo Civico Ala Ponzone
7 Ott 2025 "Scuola, il futuro è già qui",
incontro con la deputata Manzi
Nazionali

Regionali Campania, FdI ‘blinda’ Cirielli. Ipotesi Sangiuliano capolista

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia ‘blinda’ Edmondo Cirielli come candidato-governatore del centrodestra in Campania. Con una nota il partito di via della Scrofa sottolinea: ”Il candidato che Fratelli d’Italia sosterrà per la presidenza della Regione Campania è il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli”. 

“Profondamente radicato sul territorio”, si sottolinea nel comunicato,” ha esperienza e la necessaria capacità per poter affrontare la sfida non semplice di ridare alla Campania lo stesso buongoverno che Giorgia Meloni sta dando alla nazione insieme agli amici alleati del centrodestra”. 

Cirielli, a quanto apprende l’Adnkronos, starebbe preparando 8-9 liste per la corsa alle Regionali e fonti parlamentari della maggioranza assicurano che l’ex ministro Gennaro Sangiuliano, ora corrispondente della Rai a Parigi, potrebbe scendere in campo all’ombra del Vesuvio e correre come capolista di Fratelli d’Italia in Campania.  

 

