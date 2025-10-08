Ultime News

8 Ott 2025 Cremo, Vandeputte: "Voglio
ripagare la fiducia della società"
8 Ott 2025 Mercato e Festa del Torrone,
trovato il compromesso
8 Ott 2025 Lamastra (Unicatt): "Nobel per la
Chimica, sfide cruciali per la Terra"
8 Ott 2025 "Malato di gioco e geloso":
tre anni all'ex compagno violento
8 Ott 2025 Botte alla moglie incinta e pugni
alle figlie. Ex pivot a processo
Nazionali

Aurora Ramazzotti si sposa, l’annuncio: “Abbiamo data, location… che ansia”

(Adnkronos) –
4 luglio 2026. È questa la data decisa da Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza per il loro matrimonio. La coppia, che ha accolto nel 2023 il figlio primogenito, convolerà a nozze e ad annunciarlo è stata la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti che ha svelato alcuni dettagli.  

“Succederà. Non avevamo dubbi però ora esiste una data quindi succederà. Mancano 8 mesi e bisogna sbrigarsi, mi sta salendo anche l’ansietta però penso che sia normale per l’organizzazione di un matrimonio. Ci sono davvero tantissime cose da fare”, ha detto Aurora che svelato di aver trovato una “weeding planner perfetta”, che la sta aiutando con l’organizzazione della cerimonia.  

“Siamo un po’ in ritardo ma è stato difficile scegliere la location, non avevamo mai parlato di matrimonio. Abbiamo visitato 2 regioni e più di 20 location diverse. Quindi ricapitolando, abbiamo data, location, musicisti, fotografi e ora stiamo guardando per i catering”, ha concluso Ramazzotti promettendo di aggiornare i follower con le prossime novità.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...